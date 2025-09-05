Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова поссорилась с 18-летней дочерью Полиной во время отдыха в Турции. Там наследница звезды восстанавливается после недавней пластики груди. Какие еще последние новости известны о телеведущей?

Из-за чего Борисова поссорилась с дочерью

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова опубликовала переписку с отцом, где назвала мать алкоголичкой и пожаловалась, что из-за воспитания матери у нее «вся жизнь под откос». Девушка призналась, что хотела работать на телевидении, но мать обзвонила «все лучшие каналы» и пригрозила скандалом, если кто-то возьмет ее на работу.

Сейчас Аксенова с матерью находится на отдыхе в Турции, где восстанавливается после недавней операции по коррекции фигуры. Комментируя ситуацию в интервью Общественной Службе Новостей, Дана Борисова назвала это «мелкой ссорой» и пояснила, что у дочери есть проблемы с психикой. По ее словам, работа на телевидении может усугубить состояние девушки.

Дана Борисова с дочерью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы с вами неоднократно обсуждали непростую ситуацию с Полей. У нее есть некоторые проблемы с ментальным здоровьем, мы очень долго и усердно выравнивали ее психологическое состояние. А телевидение — это жестокий мир, где царит хаос, где ты не знаешь, кто враг, а кто друг», — пояснила Борисова.

Что за операции сделала дочь Борисовой

В августе Полина Аксенова рассказала в Telegram-канале, что знаменитая мама подарила ей на 18-летие серию пластических операций. Девушка отметила, что давно мечтала изменить внешность.

«Буду делать полностью всю фигуру. И нет, я не зависима от пластических операций. Просто нет предела совершенству», — пояснила Аксенова.

Ранее бывшая ведущая программы «Армейский магазин» рассказала, что разрешила наследнице сделать ринопластику. Борисова заявила, что «ребенок сам просит об этом».

«Все устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин. Я точно категорически не буду ей ничего запрещать», — поделилась телеведущая.

В 2024 году в эфире шоу «Звезды сошлись» дочь Даны Борисовой призналась, что пыталась похудеть с помощью препарата для диабетиков, который применяла ее мать. Однако она сделала всего несколько инъекций и прекратила прием из-за побочных эффектов.

«Раз в неделю колола, целый месяц. Я похудела, но понимаю, что это ужасно, так делать не стоит. Пока колола, были все стандартные побочки — тошнота, головокружение. Тебя просто тошнит от еды», — привела слова девушки «Газета.Ru».

С критикой дочери Борисовой выступила балерина Анастасия Волочкова. В беседе с ОСН она назвала пластические операции Аксеновой издевательством над организмом. По мнению артистки, девушке пора остановиться.

«Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать — такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей», — считает Волочкова.

Что рассказала Борисова об эскорте и наркотиках

В 2022 году в разговоре с изданием VOICE Дана Борисова сообщила, что страдает биполярным расстройством с 30 лет, из-за чего вынуждена постоянно принимать лекарства и ложиться в психиатрическую клинику.

Телеведущая не исключила, что к этим проблемам могли привести пагубные привычки молодости. В 2020 году в эфире издания «Блокнот» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Борисова призналась, что подрабатывала в службе эскорта. По словам телеведущей, клиенты предлагали не более 300 тыс. рублей.

«Скажу честно, эскортом я занималась три-четыре раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались», — сообщила Борисова.

Позже в своем блоге телеведущая опубликовала снимки, на которых выглядит изможденной, и призналась, что они были сделаны в период «употребления запрещенных препаратов».

Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Весила 42 кг. Наркотики убивают! Постоянно нетрезвый, застывший взгляд. Большое количество обнаженных фото», — описала снимки телезвезда.

Сейчас Борисова активно снимается в различных телешоу, но возвращаться на ТВ не планирует. На недавних съемках программы «Сокровища императора» в Китае она заявила, что не пьет алкоголь и не употребляет наркотики уже семь лет. Поводом для откровений послужили слова певицы Ирины Дубцовой, которая назвала Борисову наркоманкой.

Лечиться Борисова начала в 2017 году, после того как телеведущий Андрей Малахов убедил ее отправиться в реабилитационную клинику в Таиланд. Вместе с ней в рехаб отправился певец Евгений Осин, который умер от остановки сердца в 2018 году в возрасте 54 лет.

«Мне оставалось жить несколько дней, конец мог настать в любой момент. <…> Я сильно рисковала заснуть и не проснуться», — рассказала Борисова в интервью «Дни.ру».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

