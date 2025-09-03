Дочь Даны Борисовой показала шокирующую переписку со своим отцом

У телеведущей Даны Борисовой произошел серьезный конфликт с 18-летней дочерью Полиной. Молодая девушка сообщила в своем Telegram-канале, что причиной ссоры стала профессиональная деятельность девушки на телевидении.

Судя по опубликованной Полиной переписке с отцом, Борисова обзвонила «все лучшие каналы» и пригрозила скандалом, если кто-либо возьмет ее дочь на работу. Девушка охарактеризовала эти действия как «клеймо на всю жизнь», отметив, что скандальная репутация матери действительно бросает тень на ее собственную жизнь. Полина подчеркнула, что никогда не упрекала телеведущую за ее репутацию, однако не смогла сдержаться после того, как Борисова назвала свою наследницу «никем».

Ранее Дана Борисова положительно отозвалась о преобразованиях во внешности своей дочери Полины. Знаменитость также заявила критикам пластических операций, что их не касаются личные решения молодой девушки. Борисова рассказала, что согласилась оплатить процедуру пластики груди для дочери только после достижения ею совершеннолетия.

До этого заслуженный врач РФ Андрей Осипов высказал мнение, что дочь Борисовой еще не раз обратится к пластическим операциям после уже проведенных вмешательств. По его словам, в таком юном возрасте пластические операции обычно назначаются при дефектах, полученных в результате травм. В случае с дочерью телеведущей, вероятнее всего, это просто «капризы молодой девушки».