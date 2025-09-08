Не только Крид: как Лопес, Мадонна ответили за пошлые выступления

Недавний концерт Егора Крида в «Лужниках» обернулся скандалом. В шоу были номера с поцелуями и танцами в стиле стриптиза, несмотря на маркировку на билетах 12+. Теперь артиста хотят проверить на предмет «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних». На Западе звезды тоже сталкиваются с санкциями за разврат на концертах. За что подали в суд на Мадонну и почему Лопес попросили больше не раздеваться на сцене — в материале NEWS.ru.

На Мадонну подали в суд за «порнографию на концерте»

Мадонна известна своими провокационными выступлениями. В марте 2024 после концерта Мадонны в Калифорнии в рамках турне The Celebration она получила иск в суд. Его подал Джастин Липелес. Зритель рассказал изданию The Guardian, что не ожидал «оказаться на съемках порнографического фильма».

По его словам, на концерте Мадонны танцовщицы почти все время имитировали секс. Джастин обвинил певицу в распространении порнографического контента и пожаловался, что шоу началось позже, чем должно было.

Дженнифер Лопес просили одеться

Сейчас Лопес отправилась в тур по Европе с шоу Up All Night. В июле она дала концерт в Италии. Во время одного из номеров певица рассказала о своих сексуальных фантазиях и потом имитировала секс с танцорами. Один из них поднял певицу и почти посадил себе на лицо.

Бывшая ведущая Fox News, ныне независимый журналист и политическая активистка, Меган Келли осудила Лопес, назвала ее «звездой мягкого порно» и высмеяла за «отличный выбор». Журналист сказала, что Дженнифер изо всех сил пыталась привлечь к себе внимание таким образом, потому что больше нечем. По мнению Келли, певческие таланты Лопес весьма скромны.

Шоу Лопес промаркировано 16+. Во многих странах певицу попросили сменить маркировку и повысить до 18+ или изменить концепцию номеров.

Дженнифер Лопес Фото: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia/Global Look Press

Звезду Disney Сабрину Карпентер просили отменить

На одном из недавних концертов певица и звезда Disney Сабрина Карпентер во время выступления имитировала групповой секс с танцорами.

«Извините, но в зале есть маленькие дети, и это уже слишком», «Продвижение сексуальных поз, ориентированных в первую очередь на несовершеннолетнюю аудиторию? Я её поддерживаю, но это недопустимо…», «Это просто… Мне все равно, говорит ли вам женщина о своей сексуальности, или просто развлекается… это просто отвратительно и не нужно», «Дегенерат! Знамение времени», «Это, должно быть, шутка…», — писали в соцсетях после концерта певицы.

Люди требовали запретить Карпентер, отправляли жалобы в общественные организации и просили руководство канала Disney убрать Сабрину из популярных проектов. Пока она еще снимается в кино, но стала скромнее вести себя на концертах.

Карди Би обвинили в разрушении традиционных ценностей

Выступление рэперши Карди Би на церемонии «Грэмми»-2021 вызвало шквал критики со стороны журналистов Fox News, политиков и общественников. Во время исполнения песни она имитировала секс с танцовщицами. Несмотря на толерантность американцев, этот номер Карди Би подвегся осуждению.

Карди Би Фото: CraSH/Global Look Press

«То, что мы видели вчера вечером, было сценой лесбийского секса, имитируемой на телевидении. Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов», — заявила в соцсетях известная в США консервативная публицистка и политолог Кэндис Оуэнс.

Карди ответила ей, что этим постом журналистка нарушает ее права на свободу слова и самовыражения.

