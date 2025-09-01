Психолог развеяла популярный миф о сексе

Запланированный секс бывает более страстным, чем спонтанный, заявила NEWS.ru психолог Виктория Богунова. По ее словам, в условиях жизни с детьми и большого количества бытовых дел на спонтанность может не остаться времени.

Интимная связь должна быть всегда спонтанной и страстной — этот миф, навязанный рамками. Он заставляет думать, что любой запланированный физический контакт — это уже нечто скучное и неискреннее. Но в условиях работы, быта и детей ждать спонтанности годами — верный путь к полному угасанию близости. Предвкушение запланированной встречи только подогревает страсть. Спонтанность прекрасна, но она не должна быть единственным сценарием, — сказала Богунова.

Она объяснила, что планирование интимной близости не убивает страсть. По словам Богуновой, отведение определенного времени на секс дает партнеру понять, что отношения стоят в приоритете.

Ранее психолог и сексолог Дмитрий Гухман заявил, что улучшить качество секса можно с помощью техники «светофор», позволяющей говорить о желаниях и фантазиях друг друга и исполнять их. По его словам, нужно найти в интернете список сексуальных триггеров и распечатать их в виде карточек, а далее вместе с партнером раскладывать их по цветам: красный — точно нет, желтый — возможно, зеленый — да.