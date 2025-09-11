В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс Новиков: ИИ может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений

Искусственный интеллект является мощным техническим инструментом, который может быть использован не только во благо, но и во вред, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, не исключено, что в ближайшее время в России могут внести поправки об ИИ в Уголовный кодекс.

Это мощнейший инструмент, который может быть использован и во вред. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предположить, что в ближайшие годы будут внесены поправки в Уголовный кодекс, а преступления, совершенные с использованием ИИ, станут отягчающим обстоятельством, — подчеркнул Сергей Новиков.

Он отметил, что тенденция к ужесточению ответственности за киберпреступления с использованием новых технологий уже прослеживается. Так, Новиков напомнил, что недавно в России приняли закон, согласно которому использование VPN-сервисов может считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ранее стало известно, что мошенники с помощью нейросети начали клонировать голоса для совершения преступлений. Как рассказал IT-эксперт Юрий Силаев, для сбора материала аферистам достаточно получить всего несколько голосовых сообщений, например из домового чата.