12 сентября 2025 в 13:57

Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта

Гендиректор ПФКИ: ИИ может вызывать у человека атрофию чувства живого и неживого

Искусственный интеллект может вызывать у человека атрофию чувства живого и неживого, заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Он напомнил слова худрука Театра на Бронной Константина Богомолова, согласно которым, это чувство является неотъемлемой частью каждого человека.

Искусственный интеллект <…> в какой-то момент может начать работать против нас, потому что может вызывать в нас атрофию чувства живого и неживого, — сказал Карманов.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет. Он считает, что люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству. Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент.

До этого директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что ИИ может принципиально изменить сферу кино и даже лишить актеров профессии. Он добавил, что видел фильмы с применением таких технологий и остался в восторге от них.

