11 сентября 2025 в 12:58

«Технологическое искусство»: Шахназаров выступил с прогнозом об ИИ в кино

Шахназаров заявил, что ИИ в кино может заменить актеров

Карен Шахназаров Карен Шахназаров Фото: NEWS.ru

Искусственный интеллект может принципиально изменить сферу кино и даже лишить актеров профессии, заявил NEWS.ru директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Он добавил, что видел фильмы с применением таких технологий и остался в восторге от них.

Это может изменить кино принципиально. Кино сфера, которая принципиально меняется. Человек, может быть, вообще вытеснен из кино, из театра нет. Кино, все-таки технологическое искусство, поэтому я допускаю, — сказал Шахназаров.

Директор «Мосфильма» добавил, что культура давно идет «по пути умерщвления души». Он признался в любви к старым формам искусства.

Культура идет по пути умерщвления души уже давно во всех сферах. Я люблю старую культуру, она все равно выше современной, — резюмировал он.

Ранее журналист Владимир Познер высказал мнение о том, что технологии искусственного интеллекта не смогут полностью заменить телеведущих. По его словам, ИИ не обладает эмоциями и не всегда сможет правильно отреагировать на неожиданное развитие ситуации в беседе.
