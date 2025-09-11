ИИ предсказали незавидную судьбу в кино через 10 лет Сергей Новиков: через 10 лет люди могут устать от цифровых аватаров в кино

Зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет, заявил NEWS.ru на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, отвечая на вопрос, сможет ли ИИ заменить артистов в кино. По его словам, люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству.

Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент. Особенно это касается малобюджетных проектов.

Не исключено, что лет через 10 будут, наоборот, писать: фильм снят без использования искусственного интеллекта. И люди будут идти, устав от цифровых аватаров и желая приобщиться к такому настоящему, в смысле человеческому искусству, — объяснил Новиков.

Ранее директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что искусственный интеллект может принципиально изменить сферу кино и даже лишить актеров профессии. Он добавил, что видел фильмы с применением таких технологий и остался в восторге от них.