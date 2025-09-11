Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:25

ИИ предсказали незавидную судьбу в кино через 10 лет

Сергей Новиков: через 10 лет люди могут устать от цифровых аватаров в кино

Сергей Новиков Сергей Новиков Фото: NEWS.ru

Зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет, заявил NEWS.ru на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, отвечая на вопрос, сможет ли ИИ заменить артистов в кино. По его словам, люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству.

Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент. Особенно это касается малобюджетных проектов.

Не исключено, что лет через 10 будут, наоборот, писать: фильм снят без использования искусственного интеллекта. И люди будут идти, устав от цифровых аватаров и желая приобщиться к такому настоящему, в смысле человеческому искусству, — объяснил Новиков.

Ранее директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что искусственный интеллект может принципиально изменить сферу кино и даже лишить актеров профессии. Он добавил, что видел фильмы с применением таких технологий и остался в восторге от них.

искусственный интеллект
кино
культура
искусство
видео
Алина Модорова
А. Модорова
Виктория Катаева
В. Катаева
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?
Собянин сообщил об изменениях в работе московского метро
В ГД предложили привлечь Пугачеву к уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.