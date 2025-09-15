Совкомбанк получил класс АА+ в антикоррупционном рейтинге

ПАО «Совкомбанк» получил класс АА+ антикоррупционного рейтинга РСПП по результатам независимой оценки. Удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%. Совкомбанк уже второй год подряд проходит очную процедуру оценки, а это подчеркивает прозрачность используемых на сегодняшний день компанией практик и ее приверженность лучшим стандартам корпоративного управления.

Класс АА+ по итогам проведенной оценки подтверждает соответствие всем 50 критериям рейтинга, который, в свою очередь, включает:

— наличие и регулярное обновление базовых антикоррупционных документов и проводимых процедур;

— крайне эффективную систему внутреннего контроля компании и оценки рисков;

— определение, мониторинг и оценку эффективности мер при ведущей роли высшего руководства организации;

— профессиональную работу комплаенс-подразделений и регулярную отчетность (в том числе документальную) по противодействию коррупции.

«Присвоение класса АА+ — результат системной работы всего банка. Мы обеспечиваем ведущую роль высшего руководства, развиваем риск-ориентированный подход, регулярно оцениваем эффективность мер и повышаем вовлеченность сотрудников. Для нас это не разовая кампания, а часть корпоративной культуры: нулевая толерантность к коррупции, открытость и постоянное совершенствование практик в соответствии с Антикоррупционной хартией российского бизнеса», — так комплаенс-директор группы «Совкомбанк» Марина Бурдонова прокомментировала присвоение банку данного класса.

Участие Совкомбанка в вышеописанной очной оценке РСПП по праву подтверждает высокую антикоррупционную зрелость организации, готовность к дальнейшей прозрачной деятельности и стремление ее руководства следовать положениям Антикоррупционной хартии существующего на сегодняшний день российского бизнеса.