Подоляка неоднозначно высказался об обнадеживающих сводках из зоны СВО

Подоляка призвал отказаться от чрезмерно обнадеживающих сводок из зоны СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале высказался против чрезмерно оптимистичных сводок из зоны СВО. Поводом стала публикация коллеги о том, что продвижение российских штурмовиков в Купянске составило более километра за сутки. Подоляка с сарказмом заметил, что «главное, Купянск не проскочить».

А если без горького сарказма, то мне кажется, что с такими вот «обнадеживающими» сводками с этого участка пора завязывать, — высказался блогер.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения ВСУ оставили ключевые позиции в Купянске, сохранив контроль лишь над отдельными укреплениями. Он добавил, что российские штурмовые группы уже работают в центре города, а украинские войска постепенно отходят с передовых рубежей.

Кроме того, российские войска, возможно, повторили операцию «Поток» в районе Купянска. Солдаты, предположительно, проникли в городские кварталы через лес, используя газопровод. Минобороны РФ пока не прокомментировало эти сведения.

