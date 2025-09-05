Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:38

Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем

Экономист Разов: безвизовый режим с КНР приведет к всплеску деловой активности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Безвизовый режим с Китаем открывает России «беспрецедентные» возможности для малого и среднего предпринимательства, заявил эксперт по бизнесу в КНР Сергей Разов. По его словам, переданным НСН, это приведет к снижению издержек и всплеску деловой активности.

Перспективы для российского бизнеса беспрецедентны. Теперь поездка для проверки производства, проведения аудита цепочки поставок или решения неотложного вопроса с партнером перестает быть затратной. Это позволяет российским менеджерам работать в режиме just-in-time, — заявил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. Он считает, что российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

КНР
Россия
бизнесмены
экономисты
