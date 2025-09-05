Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 07:56

В Китае восхитились неожиданным поступком Путина после визита в Пекин

Baidu: китайцы восхитились решением Путина полететь во Владивосток после Пекина

Владимир Путин во время посещения филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае Владимир Путин во время посещения филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае Фото: kremlin.ruВладимир Смирнов, ТАСС

Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией, пишет Baidu. Журналисты обратили внимание на тот удивительный факт, что глава государства отправился после этого не в Москву, а во Владивосток.

Авторы статьи напомнили, что за время своего пребывания в Китае Путин провел более 10 встреч, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад. Его выбор маршрута, на который не повлиял плотный график, говорит о том, что Москва хочет усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают они. Аналитики заключили, что это явно отражает новый стратегический курс на развитие сотрудничества с азиатскими странами.

Сигнал ясен: стрелка стратегического компаса России указывает на восток с беспрецедентной скоростью, — констатировали журналисты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский, китайский и северокорейский лидеры не планировали устраивать заговор против США в КНР, такого не было даже в мыслях. Так он высказался насчет слов главы американского государства Дональда Трампа, что на военном параде в Пекине против Вашингтона якобы «плели заговор».

До этого СМИ писали, что Путин во время визита в Китай столкнулся с новым ультиматумом Европейского союза. В материале было сказано, что российский лидер отреагировал на него небанально, чем поразил Пекин и китайских экспертов: попросту проигнорировал.

КНР
Владивосток
Владимир Путин
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.