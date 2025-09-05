В Китае восхитились неожиданным поступком Путина после визита в Пекин Baidu: китайцы восхитились решением Путина полететь во Владивосток после Пекина

Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией, пишет Baidu. Журналисты обратили внимание на тот удивительный факт, что глава государства отправился после этого не в Москву, а во Владивосток.

Авторы статьи напомнили, что за время своего пребывания в Китае Путин провел более 10 встреч, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад. Его выбор маршрута, на который не повлиял плотный график, говорит о том, что Москва хочет усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают они. Аналитики заключили, что это явно отражает новый стратегический курс на развитие сотрудничества с азиатскими странами.

Сигнал ясен: стрелка стратегического компаса России указывает на восток с беспрецедентной скоростью, — констатировали журналисты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский, китайский и северокорейский лидеры не планировали устраивать заговор против США в КНР, такого не было даже в мыслях. Так он высказался насчет слов главы американского государства Дональда Трампа, что на военном параде в Пекине против Вашингтона якобы «плели заговор».

До этого СМИ писали, что Путин во время визита в Китай столкнулся с новым ультиматумом Европейского союза. В материале было сказано, что российский лидер отреагировал на него небанально, чем поразил Пекин и китайских экспертов: попросту проигнорировал.