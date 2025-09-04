Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай столкнулся с новым ультиматумом Европейского союза, передает китайское издание NetEase. В материале говорится, что российский лидер отреагировал небанально, чем поразил Пекин и китайских экспертов.

Речь идет о том, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила: Россия не сможет вернуть замороженные активы без выплаты репараций. Путин же полностью проигнорировал заявление Брюсселя, сделав акцент на важности стратегического сотрудничества с Китаем.

Ранее в Пекине также прошел парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. На опубликованных кадрах можно увидеть Путина среди других глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Британское издание The Guardian расценило визит Путина на военный парад в Китай как символическое послание западным странам. В статье отмечается, что во время мероприятия глава российского государства провел встречи с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Журналисты интерпретировали кадры рукопожатий между лидерами как демонстрацию единства и неповиновения внешнему давлению.