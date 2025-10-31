Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:18

Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой

NEWS.ru: 71% россиян недовольны своей зарплатой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Более 70% россиян недовольны своей зарплатой, следует из анонимного опроса NEWS.ru. При этом обратной точки зрения придерживаются 10% респондентов. В голосовании участвовали более 3,5 тыс. человек.

В то же время 19% опрошенных считают, что им хватает зарплаты, но впритык. Те россияне, которых устраивает нынешний заработок, в сумме составляют треть от всех принявших участие в голосовании.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что в следующем году россияне, которые заняты в информационных технологиях, здравоохранении, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых, будут получать зарплату более 200 тыс. рублей. В этот список также вошли сотрудники сферы страхования и производств табачных изделий.

До этого с начала учебного года в Минпросвещения поступило 335 обращений по заработным платам учителей. По данным ведомства, массового снижения зарплат не зафиксировано. Часть обращений касалась отсутствия стимулирующих выплат, премий или надбавок, однако все случаи были индивидуальными. Пять подобных вопросов поступило из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области.

Россия
зарплаты
работники
опросы
исследования
