Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине Политолог Перенджиев: США скинут вину на КНР за нерешенный конфликт на Украине

США не смогли урегулировать конфликт на Украине и просят помощи КНР, чтобы в дальнейшем сделать их виноватыми в нерешенной проблеме, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, главе Белого дома Дональду Трампу выгодно продолжать зарабатывать на вооружении Киева, при этом переваливая вину за кризис на Евросоюз.

Если Трампу действительно хочется урегулировать конфликт, то жать прежде всего надо на [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) или хотя бы действительно перестать оказывать помощь Киеву, в том числе продавая оружие через Евросоюз. Но Трамп не отказывается это делать: его военно-промышленный комплекс наживается на украинском кризисе, но он все время пытается перевалить всю вину на ЕС. Теперь он хочет перевести стрелки на Китай, — высказался Перенджиев.

Эксперт добавил, что Трамп надеется на давление КНР по отношению к России. Однако, по его словам, такой вариант невозможен в связи со спецификой китайской дипломатии.

Китай всегда готов оказывать содействие, но есть один момент: Трамп думает, что Китай будет жать на Россию. Но давление не входит в принципы китайской дипломатии и внешней политики, тем более с таким важным партнером, как Россия. Трамп немного прельщается, — заключил Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что будет работать с китайским лидером Си Цзиньпином над разрешением конфликтной ситуации на Украине. Свою встречу с коллегой из КНР он оценил на 12 из 10.