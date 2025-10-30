«Сложно защищаться»: в США усиливается паника из-за российского «Посейдона»

Подводный аппарат «Посейдон» обладает высокой автономностью и способностью длительное время курсировать под водой благодаря ядерной энергоустановке, пишет американское издание The War Zone. По его информации, это вызывает сильную обеспокоенность, так как от внезапного удара этого оружия будет сложно защититься.

Благодаря ядерной силовой установке это оружие обладает способностью курсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку от него будет сложно защищаться. Как и с «Буревестником», в случае его усовершенствования Россия получит стратегический ядерный вариант, позволяющий обойти существующие системы ПРО, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что «Посейдон» также подарит России возможность наносить ответный и безотказный удар, если в случае ядерной войны стратегические силы страны окажутся парализованы от первой атаки противника. По мнению авторов, это оружие представляется даже более эффективным, чем арсеналы подводных лодок.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой прошел успешное тестирование в РФ. Путин отметил превосходство «Посейдона» над межконтинентальной ракетой «Сармат» с точки зрения мощности. По словам президента, изобретение невозможно перехватить.