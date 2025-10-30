Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:55

«Сложно защищаться»: в США усиливается паника из-за российского «Посейдона»

TWZ: от удара «Посейдона» будет сложно защититься из-за высокой автономности

«Посейдон» «Посейдон» Фото: МО РФ

Подводный аппарат «Посейдон» обладает высокой автономностью и способностью длительное время курсировать под водой благодаря ядерной энергоустановке, пишет американское издание The War Zone. По его информации, это вызывает сильную обеспокоенность, так как от внезапного удара этого оружия будет сложно защититься.

Благодаря ядерной силовой установке это оружие обладает способностью курсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку от него будет сложно защищаться. Как и с «Буревестником», в случае его усовершенствования Россия получит стратегический ядерный вариант, позволяющий обойти существующие системы ПРО, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что «Посейдон» также подарит России возможность наносить ответный и безотказный удар, если в случае ядерной войны стратегические силы страны окажутся парализованы от первой атаки противника. По мнению авторов, это оружие представляется даже более эффективным, чем арсеналы подводных лодок.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой прошел успешное тестирование в РФ. Путин отметил превосходство «Посейдона» над межконтинентальной ракетой «Сармат» с точки зрения мощности. По словам президента, изобретение невозможно перехватить.

США
оружие
ракеты
Посейдон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.