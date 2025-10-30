На Земле зафиксировали новую магнитную бурю

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Ученые отметили, что геомагнитные возмущения изначально ожидались умеренными. Они добавили, что в центральных районах РФ возможны полярные сияния.

Буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2, — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что слабые магнитные бури могут произойти на Земле в ближайшие дни. Там пояснили, что интенсивность ожидаемых возмущений не превысит первого уровня G1 по международной пятибалльной шкале, где данная отметка соответствует слабому воздействию. Магнитосфера планеты сохраняет стабильность, и геомагнитная обстановка характеризуется как спокойная.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.