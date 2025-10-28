Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:54

Астрономы раскрыли, когда нужно быть готовым к магнитным бурям

ИКИ РАН: на Земле ожидаются слабые магнитные бури 28 и 29 октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слабые магнитные бури могут произойти на Земле в ближайшие дни, сообщается на интернет-портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно опубликованному прогнозу, геомагнитные возмущения возможны 28 и 29 октября.

Вероятность возникновения магнитной бури во вторник оценивается специалистами в 75%, тогда как в среду этот показатель достигает 70%. Интенсивность ожидаемых возмущений не превысит первого уровня G1 по международной пятибалльной шкале, где данная отметка соответствует слабому воздействию. В настоящее время магнитосфера планеты сохраняет стабильность, и геомагнитная обстановка характеризуется как спокойная.

Ранее известный астрофизик Ави Леб заявил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость способен выполнить маневр Оберта уже на следующей неделе.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

