Астрономы раскрыли, когда нужно быть готовым к магнитным бурям ИКИ РАН: на Земле ожидаются слабые магнитные бури 28 и 29 октября

Слабые магнитные бури могут произойти на Земле в ближайшие дни, сообщается на интернет-портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно опубликованному прогнозу, геомагнитные возмущения возможны 28 и 29 октября.

Вероятность возникновения магнитной бури во вторник оценивается специалистами в 75%, тогда как в среду этот показатель достигает 70%. Интенсивность ожидаемых возмущений не превысит первого уровня G1 по международной пятибалльной шкале, где данная отметка соответствует слабому воздействию. В настоящее время магнитосфера планеты сохраняет стабильность, и геомагнитная обстановка характеризуется как спокойная.

