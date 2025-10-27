Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:51

Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов

MTN: вдоль побережья США обнаружили девять тысяч подводных объектов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приложение Enigma, предназначенное для фиксации данных о неизвестных объектах, зарегистрировало свыше 9 тыс. сообщений об аномальных подводных явлениях у побережья Соединенных Штатов, сообщает Marine Technology News. В материале также упоминается случай в 1825 году, когда английский натуралист Эндрю Блоксэм, находясь на корабле «Блонд», наблюдал красный светящийся шар, поднимавшийся из морской пучины.

Сообщения о подобных аномалиях продолжают поступать до настоящего времени. Приборы периодически фиксируют необычные объекты, перемещающиеся с высокой скоростью. Это подтвердил ветеран ВМС США Аарон Амик, работавший оператором гидролокатора. Он отметил, что скорость движения объектов была столь значительной, что ни одна локаторная система не могла ее корректно зафиксировать. Бывший контр-адмирал ВМС Тим Галлодет в своем выступлении перед конгрессом в 2024 году акцентировал, что подобные объекты необходимо рассматривать как серьезную угрозу национальной безопасности страны.

Ранее трое полицейских в Миннеаполисе засняли на видео неопознанный летающий объект, который появился над атомной станцией. Наблюдение за аномальным явлением офицеры вели с помощью бинокля, находясь в служебном гараже. По их описанию, сферический объект с шестью светящимися кольцами неподвижно завис на высоте около 3 тыс. метров прямо над атомной станцией Prairie Island. Полицейские также сообщили, что НЛО меняло цвет и демонстрировало различные скорости движения.

