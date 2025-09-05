Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу Убивший партнера бизнесмен Суханов вышел из колонии в Каменске-Уральском

Предприниматель Игорь Суханов, который убил своего бизнес-партнера и закопал его труп в овраге, вышел из колонии № 47 в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает URA.RU. По информации издания, бизнесмен находится на свободе уже несколько месяцев.

В колонии мужчина трудился на швейном производстве и получил свыше 20 поощрений от администрации учреждения. При этом его несколько раз наказывали за нарушение порядка, в том числе выдворяли в штрафной изолятор.

Убийство произошло 2 июня 2013 года. По версии следствия, Суханов поругался с компаньоном Александром Забелиным, ударил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. Мужчина скончался на месте. Суханов выкопал яму экскаватором и спрятал тело. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на свободу вышел бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, осужденный по делу о взятке от ОПГ криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов). Основанием для этого стало состояние здоровья мужчины, хотя в колонии он должен был оставаться до 2032 года.