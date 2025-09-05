Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:37

Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу

Убивший партнера бизнесмен Суханов вышел из колонии в Каменске-Уральском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предприниматель Игорь Суханов, который убил своего бизнес-партнера и закопал его труп в овраге, вышел из колонии № 47 в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает URA.RU. По информации издания, бизнесмен находится на свободе уже несколько месяцев.

В колонии мужчина трудился на швейном производстве и получил свыше 20 поощрений от администрации учреждения. При этом его несколько раз наказывали за нарушение порядка, в том числе выдворяли в штрафной изолятор.

Убийство произошло 2 июня 2013 года. По версии следствия, Суханов поругался с компаньоном Александром Забелиным, ударил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. Мужчина скончался на месте. Суханов выкопал яму экскаватором и спрятал тело. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на свободу вышел бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, осужденный по делу о взятке от ОПГ криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов). Основанием для этого стало состояние здоровья мужчины, хотя в колонии он должен был оставаться до 2032 года.

бизнесмены
Свердловская область
убийства
предприниматели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.