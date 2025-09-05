Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:47

Ветеринар раскрыл неожиданную особенность змей

Ветеринар Шеляков: ядовитость змей может приобретаться со временем

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Ядовитость змеи может приобретаться с возрастом или иметь сезонный характер, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что люди, не обладающие биологическим образованием, не могут точно сказать, ядовитая змея или нет. По его словам, при встрече с пресмыкающимся лучше не ловить его руками и сразу вызвать спасателей.

Люди, не обладающие биологическим образованием, не могут точно сказать, ядовитая змея или нет. Причем ядовитость — это же условность. Она может приобретаться с возрастом, она может иметь сезонный характер. То есть, допустим, весной или в период размножения змея ядовитая, все остальное время не ядовитая. Чтобы не углубляться в такую массу биологических вопросов, желательно, конечно, при встрече со змеей не искушать судьбу, не ловить ее руками и вызвать спасателей. Они знают, что в этих случаях делать, и без труда обычно пресмыкающихся отлавливают, — сказал Шеляков.

Ранее начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров заявил, что в столичном регионе осенью опасность могут представлять гадюки и лоси. По его словам, змеи выползают на прогретые участки из-за холодных ночей, а лоси могут быть агрессивны при провокации.

Россия
змеи
ветеринары
экология
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.