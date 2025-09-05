Ветеринар раскрыл неожиданную особенность змей

Ядовитость змеи может приобретаться с возрастом или иметь сезонный характер, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что люди, не обладающие биологическим образованием, не могут точно сказать, ядовитая змея или нет. По его словам, при встрече с пресмыкающимся лучше не ловить его руками и сразу вызвать спасателей.

Люди, не обладающие биологическим образованием, не могут точно сказать, ядовитая змея или нет. Причем ядовитость — это же условность. Она может приобретаться с возрастом, она может иметь сезонный характер. То есть, допустим, весной или в период размножения змея ядовитая, все остальное время не ядовитая. Чтобы не углубляться в такую массу биологических вопросов, желательно, конечно, при встрече со змеей не искушать судьбу, не ловить ее руками и вызвать спасателей. Они знают, что в этих случаях делать, и без труда обычно пресмыкающихся отлавливают, — сказал Шеляков.

Ранее начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров заявил, что в столичном регионе осенью опасность могут представлять гадюки и лоси. По его словам, змеи выползают на прогретые участки из-за холодных ночей, а лоси могут быть агрессивны при провокации.