Ветврача поймали за коррупционный «хвост» в Ленобласти Силовики пришли с обыском в Службу по борьбе с болезнями животных в Ленобласти

Обыски прошли в Службе по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района, подведомственного Управлению ветеринарии Ленинградской области, передает телеканал «78» со ссылкой на источник. По его данным, причиной стало расследование уголовного дела о взятке.

По подозрению проходит ветврач Ирина Веселова. Она работает в службе с 2008 года, а сейчас находится под домашним арестом. Следствие считает, что Веселова могла получить крупную взятку. Детали дела не разглашаются.

Ранее бывший начальник управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.

Минобороны России до этого потребовало взыскать более 92 млн рублей с пермского телефонного завода «Телта», ведомство подало сразу два иска. Руководителей предприятия привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам. Судья принял исковые заявления министерства.