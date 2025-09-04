Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:41

Ветврача поймали за коррупционный «хвост» в Ленобласти

Силовики пришли с обыском в Службу по борьбе с болезнями животных в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обыски прошли в Службе по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района, подведомственного Управлению ветеринарии Ленинградской области, передает телеканал «78» со ссылкой на источник. По его данным, причиной стало расследование уголовного дела о взятке.

По подозрению проходит ветврач Ирина Веселова. Она работает в службе с 2008 года, а сейчас находится под домашним арестом. Следствие считает, что Веселова могла получить крупную взятку. Детали дела не разглашаются.

Ранее бывший начальник управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.

Минобороны России до этого потребовало взыскать более 92 млн рублей с пермского телефонного завода «Телта», ведомство подало сразу два иска. Руководителей предприятия привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам. Судья принял исковые заявления министерства.

ветеринары
взятки
коррупция
Ленобласть
обыски
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
В Госдуме ответили Зеленскому на слова о дальнобойных российских ракетах
Расследование вскрыло важную деталь в инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.