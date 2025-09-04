Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:09

Алаудинов объяснил, почему Трамп не может завершить конфликт на Украине

Командир «Ахмата»: Трамп не закончит конфликт на Украине из-за интересов ВПК США

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru выразил мнение, что США продолжит и далее поставлять оружие на Украину. Это связано с интересами американского бизнеса, полагает собеседник. По этой причине президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский кризис.

Америка имеет серьезный кластер бизнесменов, которые специализируются на ВПК. Военно-промышленный комплекс требует все время войн на участках мирового пространства, для того, чтобы можно было продавать оружие. Оружие может массово продаваться только в том случае, если будет, куда его использовать, — отметил собеседник.

Алаудинов предположил, что компании ВПК имеют высокое влияние на Дональда Трампа. Тот, являясь прежде всего бизнесменом, будет и далее руководствоваться своими собственными интересами, и США, подчеркнул боевой генерал.

Я об этом всегда говорю: Трамп не является другом России. Он друг Америки, прежде всего. Умеет жонглировать как мирным кейсом, так и кейсом войны. Он и будет этим заниматься, — отметил командир спецназа «Ахмат».

Ранее стало известно, что администрация Трампа призвала европейские страны отказаться от закупок российской нефти и поддержать новые санкционные инициативы Вашингтона. Также США ожидают от европейских партнеров усиления поддержки Украины в вопросах безопасности и восстановления после завершения кризиса.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин считает, что угрозы Трампа о смене позиции по Украине являются блефом. США не станут отказываться от диалога с Москвой, так как им нужно избавиться от головной боли в виде украинского конфликта.

