Взрыв прогремел в граничащем с Россией украинском городе Взрыв прогремел в Сумах

Взрыв произошел в Сумах на севере Украины днем 4 сентября, сообщает телеканал «Общественное». В области действует воздушная тревога. Режим опасности также введен в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Глава сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщает, что повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. По его словам, в области зафиксированы пожары. Григоров призвал местных жителей реагировать на сигналы тревоги.

В Киевской области накануне, 2 сентября, прогремели взрывы. Там, как и в Житомирской, Черниговской и Сумской областях, вечером действовала воздушная тревога. Система оповещения работала в Фастовском, Броварском, Обуховском и Белоцерковском районах.

До этого серия взрывов произошла в Винницкой области Украины, в результате чего была повреждена железнодорожная инфраструктура. В депо скоростных поездов вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать усилиями работников. Один состав получил серьезные повреждения, инфраструктура региона была полностью обесточена. Были зафиксированы задержки поездов из Киева, Львова и Одессы.