02 сентября 2025 в 20:16

Взрывы прогремели в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киевской области вечером 2 сентября прогремели взрывы, передает украинский телеканал ICTV. Там, как и в Житомирской, Черниговской и Сумской областях, действует воздушная тревога.

По данным киевской областной военной администрации, система оповещения работает в Фастовском, Броварском, Обуховском и Белоцерковском районах. Также отмечается, что в действие приведены средства противовоздушной обороны. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

Ранее серия взрывов произошла в Винницкой области Украины, в результате чего была повреждена железнодорожная инфраструктура. В депо скоростных поездов вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать усилиями работников. Один состав получил серьезные повреждения, инфраструктура региона была полностью обесточена. Были зафиксированы задержки поездов из Киева, Львова и Одессы.

В городе Сумы на северо-востоке Украины до этого произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Местных жителей предупредили о возможной угрозе.

