Женщина чудом пережила падение в горах, пытаясь спасти любимого питомца Женщина и собака выжили после падения с 18 метров в горах Канады

В Канаде произошел невероятный случай спасения женщины и ее собаки после падения с большой высоты, сообщает журнал People. 36-летняя Марго Коэн получила серьезные травмы, пытаясь спасти своего питомца по кличке Зайон во время горного похода.

Инцидент случился, когда группа туристов, в которую входила Марго, ее друг и его двоюродный брат преодолевала незнакомую тропу. В момент преодоления каменной стены собака поскользнулась и начала падать вниз, что спровоцировало цепь опасных событий.

Женщина инстинктивно схватилась за страховочный трос питомца, но не удержалась и полетела вслед за ним. Совместное падение с высоты примерно 18 метров могло закончиться трагически, но оба остались живы благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Она сидела рядом, виляла хвостом, как будто прекрасно провела время, — сказала позже Коэн.

Марго получила серьезные повреждения: удар лицом о камни, травму ноги и многочисленные отеки. Несмотря на шоковое состояние, она сразу обратила внимание на невероятное спокойствие своего питомца, который казался совершенно невредимым.

Спасательная операция была проведена оперативно, и пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Медикам потребовалось провести две срочные операции, чтобы стабилизировать состояние хозяйки питомца.

