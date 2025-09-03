Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:59

Экс-спасатель оценил шансы на выживание пропавшего в горах Сочи мужчины

Экс-спасатель Ластовина: пропавший на хребте Аибга мужчина скорее всего выживет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Житель Сочи Сергей Мельников, которого уже несколько дней разыскивают в горах Краснодарского края, имеет возможность обеспечить себя едой и водой, пока не прибудет помощь, рассказал NEWS.ru бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина. По его словам, летом и ранней осенью это не составит труда.

Летом и ранней осенью в лесу в горах более-менее безопасно. Воды полно — родники и реки. Правда, частично пересохшие, но все равно можно найти. Думаю, на несколько дней он сможет обеспечить себе еду, — сказал Ластовина.

Он также добавил, что наличие пропитания не является гарантией выживания туриста. Спасатель подчеркнул, что его могут поджидать самые разные опасности, например, человек может оступиться, упасть в ущелье, сломать ногу, на него может напасть дикий зверь. Ластовина считает, что у пропавшего Мельникова в целом хорошие шансы выжить.

Ранее сообщалось, что Мельников, которого разыскивают в районе хребта Аибга в Сочи, работает в фотослужбе курорта «Роза Хутор». В выходной день он отправился в горный поход со своими знакомыми и пропал. Работу спасателей осложняет низкая облачность. У пропавшего были проблемы со здоровьем, хотя перед походом он на них не жаловался.

Краснодарский край
альпинисты
горы
Сочи
смерти
Степанида Королева
С. Королева
