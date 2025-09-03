Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают

Россиянин Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Уже несколько ночей он провел в холодных горах без запасов еды и воды. По словам его спутников, которые вернулись в Красную Поляну, он сбился с пути, потому что устал. Каковы шансы найти мужчину живым, кто и как его ищет, что известно на сегодняшний день — в материале NEWS.ru.

Как мужчина пропал в горах Краснодарского края

Сочинец Сергей Мельников 31 августа повел двоих туристов по Черничной тропе — маршруту в Красной Поляне. По данным Telegram-канала SHOT, экскурсия была рассчитана на один день, но вечером туристы не вернулись. Они объявились лишь на следующий день и без гида.

«Он был очень уставший, отстал от них еще в начале пути и потерялся в горах. Позже написал, что вынужден ночевать на хребте, и связь с ним пропала», — рассказал местный житель, знакомый с ситуацией.

Известно, что туристическая группа пошла в поход, не уведомив спасателей. В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России уточнили, что Мельников отстал от группы во время спуска. Когда другие туристы обнаружили, что гида нет с ними, они стали его искать, но безуспешно.

«На протяжении двух дней спасатели обследовали горно-лесной массив между реками 1-й и 2-й Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова (высота более 1700 метров). Следов пропавшего не обнаружено», — сообщили в МЧС.

Что известно о пропавшем на Хребте Аибга мужчине

Сергею Мельникову 58 лет. По сообщению пресс-службы «Розы Хутор», он работает на курорте фотографом. В поход мужчина отправился в свой выходной, предположительно, со знакомыми.

Хребет Аибга. Сочинский национальный парк Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

«Перед походом на хребет Аибга он предупредил коллег, что не придет на работу», — сообщил Telegram-канал.

По данным SHOT, профессиональным альпинистом Мельников не был, однако он искал клиентов в интернете и за небольшую плату водил их на экскурсии в горы. В Сети он размещал объявления, где предлагал за 5000 рублей услуги гида по горам. Известно, что мужчина не покорил ни одной серьезной вершины.

В федерации альпинизма корреспонденту NEWS.ru эту информацию отчасти подтвердили: пропавший мужчина действительно не имел отношения к профессиональному альпинизму.

«Он обычный гражданин, фотограф. В горах Краснодарского края недавно помогли другому Сергею Мельникову. Он очень опытный альпинист, у которого в послужном списке подъем на один из самых опасных „восьмитысячников“ — гору Аннапурна в Гималаях. Он жив, здоров, вернулся к себе в Туапсе. У них одинаковые имя и фамилия», — отметили в федерации.

Каковы шансы Сергея Мельникова на спасение

Хребет Аибга — горный массив, расположенный недалеко от Красной Поляны, он находится на территории Сочинского национального парка. Его название в переводе с адыгейского означает «злой хребет». Черничная тропа, где пропал мужчина, — это пешеходный маршрут, где лес сменяют альпийские луга. Экс-сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина рассказал NEWS.ru, что уже третий день погода на хребте очень хорошая, солнечная.

«Летом и ранней осенью в лесу в горах более-менее безопасно. Воды полно — родники и реки. Правда, частично пересохшие, но все равно можно найти. Думаю, на несколько дней он сможет обеспечить себе еду», — резюмировал спасатель.

По его словам, высота 1700 метров, где ищут мужчину, безопасна для человеческого организма, а маршрут — туристический. Правда, даже там могут случиться неприятности: к примеру, если пропавший человек метеозависим, у него может болеть голова.

«Умереть можно везде. Возможно, оступился и упал в ущелье или лежит со сломанной ногой, или ему плохо стало, сердце прихватило. Может, на него напал медведь. Когда мы были в Краснодарском крае, видели останки растерзанных коров», — предположил Ластовина.

Вид на горные вершины хребта Аибга с обзорной площадки станции «Роза Пик» на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Как продолжаются поиски мужчины

На сегодняшний день в поисковых работах задействован 21 спасатель и четыре единицы техники, сообщили в МЧС. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил в Сети объявление о том, что тоже участвует в поисках Сергея Мельникова.

«Приметы: рост — 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые», — говорится в листовке.

Вице-президент федерации альпинизма Александр Пятницин рассказал NEWS.ru, что 3 сентября поисковые группы планируют организовать вертолетный облет местности.

«Хребет Аибга — далеко не страшная тропа, как пик Победы, где пропала Наталья Наговицина. Но всегда нужно помнить, что в горах с людьми может случиться все, что угодно», — сказал Пятницин.

Поиски пропавшего Мельникова осложняются из-за очень низко нависших над Красной поляной облаков. Пока никаких следов 58-летнего Сергея Мельникова не обнаружено. По данным Mash, у Сергея были проблемы со здоровьем, хотя он и не жаловался на них перед выходом.

