02 сентября 2025 в 15:10

В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист

Альпинист Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае

Опытный альпинист Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае, сообщил Telegram-канал Mash. Известно, что три ночи он ночевал в горах без запасов воды и еды.

Канал отметил, что Мельников вместе с двумя туристами отправился на Черничную тропу 29 августа. На следующий день он заночевал вместе с группой в горах. После этого туристы вышли на Красную поляну без Мельникова, объяснив это тем, что он устал и не смог спуститься. Спасатели МЧС и кинологи начали поиски мужчины.

Ранее стало известно, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

До этого вице-президент федерации альпинизма Александр Пятницин сообщил, что застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка Наталья Наговицина не могла спуститься с гор самостоятельно из-за перелома ноги. Он отметил, что при прогнозе необходимо учитывать болевой порог человека.

