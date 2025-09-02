Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:05

Пропавший в горах Сочи опытный альпинист оказался сотрудником «Розы Хутор»

Разыскиваемый в горах Сочи альпинист работал в фотослужбе курорта «Роза Хутор»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Альпинист, пропавший в районе хребта Аибга в Сочи, работает в фотослужбе «Розы Хутор», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта. В свой выходной 58-летний Сергей Мельников отправился в поход.

Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы курорта «Роза Хутор». В свой выходной он отправился в горный поход, предположительно, со своими знакомыми, — сообщили агентству.

В районе хребта Аибга продолжаются поиски альпиниста. Мужчина отстал от туристической группы, которая 31 августа пошла в поход, не уведомив МЧС. Спасатели безуспешно обследовали территорию 1 сентября. В операции задействованы 10 человек и три единицы техники. В поисках участвуют полиция и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что Мельников три ночи провел в горах без воды и еды. Туристы, с которыми он отправился в поход, вернулись без него. Они рассказали, что Мельников устал.

До этого Виктория Боня заявила, что к месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина будет направлен дрон. Спортсменка с 12 августа остается на пике Победы в Киргизии. Боня призвала молиться за то, чтобы все прошло удачно.

