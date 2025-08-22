Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:25

Альпинист объяснил, почему пик Победы называют «Вершиной смерти»

Альпинист Абрамов: на склонах пика Победы лежит сотня трупов

Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look Press

Пик Победы, где пропала россиянка Наталья Наговицына, называют «Вершиной смерти» потому, что на горе лежит множество трупов, рассказал NEWS.ru альпинист Александр Абрамов. По его словам, трагические несчастные случаи здесь происходят регулярно. Он отметил, что одна из причин этого — катастрофические погодные условия.

Всего на склонах горы лежат порядка ста трупов. За всю историю на пик Победы поднималось всего 500-600 человек, из них погибал каждый четвертый. Погода на горе меняется несколько раз в день в сутки, может выпасть два метра снега, — резюмировал Абрамов.

Пик Победы — высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана (7439 метров). По словам альпиниста, она считается одной из самых сложных вершин, расположенных на территории бывшего СССР. Спортсмен отметил, что в основном альпинисты пытаются преодолеть ее, чтобы получить значок «Снежный барс» и повысить свой статус, так как это признание мастерства и отваги.

Это самая тяжелая гора в проекте. Спасательные работы на высоте 7000 метров практически невозможны. Можно сказать, это зона смерти. Люди могут провести на пике максимум два-три дня, — прокомментировал эксперт.

Ранее стало известно, что Наговицына отправилась в горы с недавней травмой ноги. Полгода назад она сломала ее, но была в отличной форме и участвовала в забегах. Вершину пик Победы она пыталась покорить в 2024 году

альпинисты
Киргизия
происшествия
спорт
гора
Степанида Королева
С. Королева
