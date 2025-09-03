Саммит ШОС — 2025
Канализационный колодец стал смертельной ловушкой для трех мужчин

В Татарстане трое мужчин погибли во время работ в канализационном колодце

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мамадыше трое мужчин погибли при работе в канализационном колодце частного дома, сообщили представители СК РФ по Татарстану в Telegram-канале. Они спустились в колодец утром 3 сентября, потеряли сознание и умерли. По предварительным данным, один из погибших являлся владельцем дома. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Утром 3 сентября 2025 года в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших, — говорится в сообщении.

Ранее на улице Стойкости в Санкт-Петербурге, произошел мощный взрыв в трехкомнатной квартире, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать детонация бытового газа. Пожаром было охвачено помещение площадью 50 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц спецтехники.

