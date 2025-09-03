Канализационный колодец стал смертельной ловушкой для трех мужчин В Татарстане трое мужчин погибли во время работ в канализационном колодце

В Мамадыше трое мужчин погибли при работе в канализационном колодце частного дома, сообщили представители СК РФ по Татарстану в Telegram-канале. Они спустились в колодец утром 3 сентября, потеряли сознание и умерли. По предварительным данным, один из погибших являлся владельцем дома. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

