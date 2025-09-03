Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:34

Общественник высказался о повышении лимита на стоимость подарков учителям

Общественник Богданов: лимиты на стоимость подарков унижают учителей

Разговоры об увеличении лимита на стоимость подарков для учителей и врачей являются неуважением к представителям этих профессий, считает председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов. По его словам, переданным в эфире радио «Комсомольская правда», по той же логике аналогичные ограничения следует вводить и для других профессий.

С точки зрения формальной, юридической, я не знаю, какую сумму указывать и надо ли это делать. Подарки делаются от чистого сердца, и никто не смотрит на цену подарка, — заявил Богданов.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что любые принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт здания и подарки учителям, являются незаконными. Он напомнил, что образование в России бесплатное.

Ранее президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков выразил мнение, что система образования в российском обществе была перестроена. По его словам, она фактически превратилась в сферу услуг.

