«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке В Донецке Akmal' принял от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага

Российский певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) успешно выступил в Донецкой Народной Республике после сорванного концерта в Казахстане, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мероприятие состоялось в Донецке. После выступления 21-летний артист принял от поклонницы подарок в пакете с российским триколором.

Вот такие пакеты мне нравятся, — заявил музыкант.

Ранее Ходжаниязов отказался принять подарок в желто-синем пакете во время своего выступления в казахстанском Петропавловске 23 октября. После этого пользователи Сети обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага Казахстана и призвали к отмене его последующих выступлений в республике. В итоге были отменены концерты певца в Павлодаре и Усть-Каменогорске.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в свою очередь заявила, что Akmal» был вправе не принимать подарок в желто-синем пакете от поклонницы. По ее словам, поступок исполнителя говорит о его добросовестности.