Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 13:21

«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке

В Донецке Akmal' принял от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага

Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) успешно выступил в Донецкой Народной Республике после сорванного концерта в Казахстане, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мероприятие состоялось в Донецке. После выступления 21-летний артист принял от поклонницы подарок в пакете с российским триколором.

Вот такие пакеты мне нравятся, — заявил музыкант.

Ранее Ходжаниязов отказался принять подарок в желто-синем пакете во время своего выступления в казахстанском Петропавловске 23 октября. После этого пользователи Сети обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага Казахстана и призвали к отмене его последующих выступлений в республике. В итоге были отменены концерты певца в Павлодаре и Усть-Каменогорске.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в свою очередь заявила, что Akmal» был вправе не принимать подарок в желто-синем пакете от поклонницы. По ее словам, поступок исполнителя говорит о его добросовестности.

певцы
концерты
ДНР
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Мирный житель подорвался на сброшенной с БПЛА мине
Опубликовано видео с уничтожением «мохнатых» танков ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.