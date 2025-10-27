Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:45

Российский певец отказался брать подарок из-за сине-желтого пакета

Певец Акмаль не стал принимать подарок в сине-желтом пакете

Акмаль Ходжаниязов Акмаль Ходжаниязов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский исполнитель Акмаль Ходжаниязов отказался принять подарок, находившийся в пакете цветов украинского флага, во время своего выступления в казахстанском Петропавловске 23 октября, сообщает «Фонтанка». После этого музыкант достал из пакета бутылку со спиртным напитком и добавил, что теперь ему придется выпить.

Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета, — сказал исполнитель.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о том, что галстук министра обороны Пита Хегсета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским имел цвета российского флага. Он подчеркнул, что аксессуар был выполнен в цветовой гамме американского государственного флага. При этом сочетание белого, синего и красного цветов в аналогичном российскому триколору порядке вызвало активные дискуссии среди пользователей социальных сетей.

Сын президента США Дональд Трамп — младший подверг резкой критике пользователей, размещающих украинские флаги в своих профилях, назвав их «клоунами». Такое заявление он сделал в связи с недостаточным, по его мнению, освещением в средствах массовой информации истории с убийством украинки Ирины Заруцкой.

