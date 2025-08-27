Отечественную систему образования сравнили со сферой услуг

В постсоветский период, с начала 90-х годов и практически по настоящее время, система образования в российском обществе была перестроена, заявил в беседе с NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков. По его словам, она фактически превратилась в сферу услуг.

В свое время, благодаря деятельности находившихся тогда при власти американских «советников», вся система образования была перестроена с фундаментальной, классической, на элементарную — прикладную. Бывший министр образования России Андрей Фурсенко ранее четко сформулировал главную задачу системы образования — подготовка квалифицированного потребителя, — пояснил Комков.

Ранее СМИ со ссылкой на Рособрнадзор писали, что в России начата масштабная трансформация системы единого государственного экзамена. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Для каждого экзаменационного задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, в которых изучался соответствующий материал. Данная мера призвана сделать процедуру экзамена более прозрачной и понятной для всех участников образовательного процесса.