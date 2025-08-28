Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе

В Роскачестве назвали незаконными принудительные сборы в школах

Любые принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт здания и подарки учителям, являются незаконными, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он напомнил, что образование в России бесплатное. По словам Позднякова, которые приводит RT, из этого следует, что все необходимое для учебного процесса оплачивается государством.

Никто не имеет права требовать или даже просто просить родителей «скинуться» на эти цели. Поборы на шторы, охрану, краску или подарки учителю — это незаконно. Ваше право — не сдавать эти деньги. И это не жадность, а законная позиция, — объяснил он.

Поздняков также назвал абсолютно недопустимым запугивание детей в случае несдачи денег. Он посоветовал родителям в таких случаях запрашивать у руководства школы письменное обоснование необходимости сбора средств. Если это не дает результата, следует обращаться в управление образования региона или в прокуратуру.

Ранее президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков выразил мнение, что система образования в российском обществе была перестроена. По его словам, она фактически превратилась в сферу услуг.