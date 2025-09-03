Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:48

Мать российской «Дюймовочки» рассказала о последних днях дочери

Мать убитой на Кубани Татьяны Магомедовой сообщила, что дочь заезжала в церковь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Убитая в Краснодарском крае женщина по прозвищу Дюймовочка заезжала в церковь в день своего исчезновения, сообщила ее мать. По словам родственницы, которые приводит RT, Татьяна Магомедова чувствовала неладное.

На рынок в Усть-Лабинск она поехала за мясом, чтобы своей дочери сделать котлеты. А перед этим Таня заезжала в церковь, она как чувствовала, помолилась, хотя очень редко посещала церковь, — поделилась мать убитой.

Она уточнила, что дочь никого не возила в своей машине, где, по версии следствия, ей нанес множество ножевых ударов подозреваемый Олег К. Перед этим он попросил жертву подвезти ее. Камеры зафиксировали, что он ходил за женщиной по пятам. Мать позвонила дочери в одиннадцатом часу, на что та ей ответила, что купила мясо и едет домой. Позднее телефон уже был недоступен.

36-летняя Татьяна проживала в станице Воронежская. Следователи выяснили, что после убийства преступник спрятал тело. Предварительно, мотивом преступления был старый долг отца жертвы, с которым подозреваемый вел бизнес.

Ранее тело Магомедовой нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве. СУ СК России по Краснодарскому краю сообщило, что 51-летний мужчина признал вину.

