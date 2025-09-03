Долина выступила против полного перехода на ИИ

С появлением нейросетей люди теряют нечто «живое» и человеческое, заявила народная артистка РФ певица Лариса Долина. Она подчеркнула, что важно сохранить границу между искусственным интеллектом и нормальной жизнью человека, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня двоякое отношение к этому, вот с появлением нейросетей и так далее мы теряем живое, вот просто человеческое живое. И мне все-таки хочется, чтобы какая-то граница была между человечностью и интеллектом. Потому что, если мы все перенесем на искусственный интеллект, жизни, нормальной человеческой жизни, она просто перестанет существовать. Мне кажется, нельзя этого допускать, — сказала артистка.

Ранее в Народном фронте сообщили, что Долина и Андрей Соколов передали военнослужащим мотострелкового полка ВС России современные беспилотники. Бойцы на Харьковском направлении получили квадрокоптеры и FPV-дроны. Соколов подарил бойцу с позывным Музыкант гитару с личным автографом. Долина в свою очередь подчеркнула важность поддержки военных. По ее словам, вся страна ждет скорейшей победы.

До этого Долина рассказала о безызвестном исчезновении своего дедушки в годы Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что прикладывала немало усилий, чтобы хотя бы найти место, где он захоронен, но все ее попытки оказались тщетными.