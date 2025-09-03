Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:01

Долина выступила против полного перехода на ИИ

Долина: необходимо сохранить границу между ИИ и человечностью

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С появлением нейросетей люди теряют нечто «живое» и человеческое, заявила народная артистка РФ певица Лариса Долина. Она подчеркнула, что важно сохранить границу между искусственным интеллектом и нормальной жизнью человека, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня двоякое отношение к этому, вот с появлением нейросетей и так далее мы теряем живое, вот просто человеческое живое. И мне все-таки хочется, чтобы какая-то граница была между человечностью и интеллектом. Потому что, если мы все перенесем на искусственный интеллект, жизни, нормальной человеческой жизни, она просто перестанет существовать. Мне кажется, нельзя этого допускать, — сказала артистка.

Ранее в Народном фронте сообщили, что Долина и Андрей Соколов передали военнослужащим мотострелкового полка ВС России современные беспилотники. Бойцы на Харьковском направлении получили квадрокоптеры и FPV-дроны. Соколов подарил бойцу с позывным Музыкант гитару с личным автографом. Долина в свою очередь подчеркнула важность поддержки военных. По ее словам, вся страна ждет скорейшей победы.

До этого Долина рассказала о безызвестном исчезновении своего дедушки в годы Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что прикладывала немало усилий, чтобы хотя бы найти место, где он захоронен, но все ее попытки оказались тщетными.

Лариса Долина
искусственный интеллект
артисты
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Путин одним словом описал пост Трампа о заговоре против США
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.