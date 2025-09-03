Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения Актер Кузнецов рассказал, что отмечает день рождения на даче с семьей

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов, известный по фильмам и сериалам «Торпедоносцы», «Брат», «Непослушник», «Тетя Марта», «Улицы разбитых фонарей» и многим другим, накануне дня рождения, который он отмечает 3 сентября, рассказал NEWS.ru, что празднует 79-летие в кругу семьи под Санкт-Петербургом на даче. По его словам, собрались все близкие ему люди.

Праздник у меня классный. Решили отметить в этом году день рождения в кругу родных и близких на любимой даче, в поселке Солнечное под Санкт Петербургом. Подарков подарили много, я рад! Но самый лучший для меня подарок — мои родные люди. У нас узкий круг — это мои дочери, мой внук, прилетел племянник Санька из Абакана. Но и пришли поздравить самые близкие мои друзья. Подготовка к торжеству легла вся на плечи моих доченек Наташи и Саши, а внук Коля — мастер по приготовлению шашлыков, — сказал Юрий Александрович.

Он вспомнил, что во время работы над проектом «Улицы разбитых фонарей» съемок в начале сентября обычно не было. Также актер раскрыл, почему возникла путаница с датой его рождения.

С третьего по десятое сентября съемок никогда не было, мы праздновали. У меня три дня рождения! По документам я родился третьего сентября, а мама говорила, что восьмого числа! Тогда еще писали пером, не хватило чернил, и вместо восьмерки в метрике написали тройку. Но, когда мы уже выросли, моя родная сестра утверждала, что я родился не третьего и не восьмого, а шестого сентября. Вот, ребята, я и отмечаю с третьего по десятое сентября. Все мои родные и друзья к этому привыкли, — пояснил Кузнецов.

Актер продолжает активно сниматься в кино. По его словам, на новогодних праздниках выйдет комедия с его участием. Также Кузнецову понравились съемки с актером Павлом Прилучным в проекте «Притворись моим мужем», которые проходили в Дубае.

Павел — интеллигентный человек, замечательный актер и отличный партнер. Парень что надо, с отменным чувством юмора. А какая там была работа гримеров! Я Пашу и сам-то не сразу узнал, у него там был сложный грим. Как он переносил все это, я не знаю, там у него сплошная борода, а стояла жуткая жара! Пашка ни разу не пожаловался, не повысил ни на кого от раздражения голос. Прилучный — настоящий профессионал. С такими ребятами работать одно удовольствие, — добавил Юрий Александрович.

