03 сентября 2025 в 19:00

У вдовы бойца СВО сгорели дети, сотрудницу кафе зарезали: главные ЧП дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области неадекват зарезал 19-летнюю сотрудницу кафе, в Москве 16-летнюю девочку изнасиловали в подъезде, в Красноярске под суд пойдет вдова участника СВО, чьи дети погибли при пожаре, — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Юную сотрудницу кафе зарезали на работе

В Новокузнецке в ночь на 2 сентября мужчина зарезал сотрудницу кафе. Он час просидел в заведении, потом ушел, а затем вернулся и перепрыгнул через прилавок. Он схватил два ножа и начал преследовать сотрудников.

В ту ночь в заведении трудились три человека — два мужчины и одна девушка. Мужчины успели выбежать и вызвать полицию, а девушку неадекват застал в раздевалке и ударил ножом. Погибшей оказалась 19-летняя Елена.

После убийства мужчина кричал, что у него вырезаны почти все органы и не стоит половой член. Утром его задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Девочку изнасиловали в подъезде

В Москве возбудили уголовное дело после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В подъезде жилого дома на улице Воронежской мужчина напал на девочку 2009 года рождения и надругался над ней.

Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Обвиняемый задержан.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Вдову бойца СВО судят за убийство детей

В Красноярске вскоре начнется суд над 21-летней Лизой Вишняковой — вдовой участника СВО. В апреле оба ее малолетних сына в возрасте девяти месяцев и трех лет сгорели в пожаре, пишет aif.ru.

В злополучный день мать оставила сыновей со своим отцом, их дедушкой. Тот попросил Лизу навестить своих младших сестер, заверив, что приглядит за мальчиками. Но пока те спали, отправился распивать алкоголь с соседом. В это время трехлетний мальчик проснулся и где-то нашел то ли зажигалку, то ли спички.

Когда мать вернулась к дому, их квартира уже полыхала, из окна валили клубы дыма. Позже против нее завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас Лиза находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до четырех лет колонии.

