Стало известно, как наказали столкнувшего мужчину со сцены чиновника

Начальника отдела культуры Нижегородской области Вадима Атопшева, столкнувшего нетрезвого жителя Княгинино со сцены в День города, отстранили от работы, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правительство региона. Уточняется, что чиновник скинул мужчину прямо на десятилетнюю девочку, которая в результате сломала ногу. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.
Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении девочки после полученной травмы, — сообщили в администрации Нижегородской области.
Там добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка. В ходе нее Атопшев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.
