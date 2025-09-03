Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:58

Стало известно, как наказали столкнувшего мужчину со сцены чиновника

Столкнувшего мужчину со сцены главу нижегородского отдела культуры отстранили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Начальника отдела культуры Нижегородской области Вадима Атопшева, столкнувшего нетрезвого жителя Княгинино со сцены в День города, отстранили от работы, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правительство региона. Уточняется, что чиновник скинул мужчину прямо на десятилетнюю девочку, которая в результате сломала ногу. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении девочки после полученной травмы, — сообщили в администрации Нижегородской области.

Там добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка. В ходе нее Атопшев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Ранее имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей перешло в доход государства. Таким образом Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры. Активы Кайшева были приобретены в нарушение антикоррупционного законодательства.

Нижегородская область
чиновники
концерты
уголовные дела
пострадавшие
отстранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от сотрудников ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.