Стало известно, как наказали столкнувшего мужчину со сцены чиновника Столкнувшего мужчину со сцены главу нижегородского отдела культуры отстранили

Начальника отдела культуры Нижегородской области Вадима Атопшева, столкнувшего нетрезвого жителя Княгинино со сцены в День города, отстранили от работы, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правительство региона. Уточняется, что чиновник скинул мужчину прямо на десятилетнюю девочку, которая в результате сломала ногу. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении девочки после полученной травмы, — сообщили в администрации Нижегородской области.

Там добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка. В ходе нее Атопшев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

