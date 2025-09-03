Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:22

Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей перешло в доход государства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Таким образом Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России.

Никулинский районный суд Москвы решил: удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества В. Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд рублей, — постановила судья.

Установлено, что активы Кайшева были приобретены в нарушение антикоррупционного законодательства. Среди имущества чиновника были в том числе доли в коммерческих организациях, земельные участки, премиальные автомобили, а также жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае и Московской области.

Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность государства связанных с Кайшевым активов в середине июня. Истцы просили наложить арест на активы и банковские счета ответчиков и аффилированных с ними структур в качестве обеспечительной меры.

Карачаево-Черкесия
суды
активы
коррупция
