03 сентября 2025 в 18:38

Стало известно, к чему «коалиция желающих» пытается склонить Трампа

Sky News: Европа хочет убедить Трампа присоединиться онлайн к беседе с Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sammy Minkoff/imago stock&people/Global Look Press

Европейские страны, участвующие в завтрашней встрече так называемой коалиции желающих по поддержке Украины, которая пройдет в Париже, хотят убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к ней хотя бы в онлайн-формате, сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства Германии. По его словам, на эту тему «ведутся размышления».

Я не могу забегать вперед, но ведутся размышления о подключении президента США посредством видеосвязи, — отметил он.

Встреча описывается как имеющая гибридный формат — некоторые участники будут присутствовать лично, а другие присоединятся посредством видеозвонка. В беседе также должен принять участие украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что так называемая партия войны, представленная рядом европейских стран, выступающих за продолжение боевых действий ценой жизни украинцев, регулярно подвергает критике «партию мира» в лице Соединенных Штатов. Одни силы, по его словам, призывают продолжать конфронтацию «до последнего украинца», в то время как действующая американская администрация и лично президент Дональд Трамп ищут пути мирного решения.

