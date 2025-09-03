В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях Каллас: принимать новые санкции против России становится все труднее

Принимать новые санкции против России становится с каждым разом труднее, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в разговоре с изданием Telegraph. По ее словам, блокировка одним членом ЕС одобренного остальными 26 сторонами решения является недемократичной.

Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом, но это делать становится все сложнее, — подчеркнула Каллас.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. В частности, высокопоставленная чиновница отметила, что Европейский союз продолжит давить на российскую сторону, пока продолжается конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани, рестрикции введены и против общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Уточнялось, что судам и самолетам, связанным с организацией, запрещено заходить в порты и аэропорты Великобритании, их могут задержать или снять с регистрации.