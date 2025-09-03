Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:40

Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем

В Ставрополе продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать там

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополе продавцы овощей и фруктов закрасили пешеходный переход, так как полиция запретила торговать рядом с ним, сообщает Telegram-канал Readovka. На ситуацию изначально обратил внимание местный житель.

По данным журналистов, местная управляющая компания не реагирует на проблему. Местный житель же утверждает, что полицейские приезжали один раз, однако не разрешили ситуацию.

Ранее житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, украл букет цветов и плюшевого медведя. Инцидент произошел 28 августа. Неизвестный скрылся, но его задержали по горячим следам.

До этого стало известно, что муж и жена похитили из офиса своих работодателей сейф, в котором хранилось 80 млн рублей. Супругов задержали по свежим следам, мужчину поместили под стражу. Камера видеонаблюдения сняла, как россиянин ночью вошел в здание и вынес из него сейф с деньгами. В этот момент его жена находилась на улице.

Кроме того, в Москве сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который украл из магазина парфюмерию в сумме на 7,5 тысячи рублей. Кража попала на камеру видеонаблюдения. При этом до установления факта кражи подозреваемый вел себя в отношении росгвардейцев дерзко.

