Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем В Ставрополе продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать там

В Ставрополе продавцы овощей и фруктов закрасили пешеходный переход, так как полиция запретила торговать рядом с ним, сообщает Telegram-канал Readovka. На ситуацию изначально обратил внимание местный житель.

По данным журналистов, местная управляющая компания не реагирует на проблему. Местный житель же утверждает, что полицейские приезжали один раз, однако не разрешили ситуацию.

