Полиция в Москве задержала похитителей сейфа с миллионами Волк: в Москве супруги украли у работодателей сейф с 80 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муж и жена похитили из офиса своих работодателей сейф, в котором хранились 80 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Супругов задержали по свежим следам, мужчину поместили под стражу.

Мои столичные коллеги по горячим следам задержали подозреваемых в арендованной столичной квартире еще до того, как они успели вскрыть хранилище и потратить добытые криминальным путем 80 млн рублей, — сообщила она.

По ее словам, камера видеонаблюдения сняла, как россиянин ночью вошел в здание и вынес из него сейф с деньгами. В этот момент его жена караулила на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина стал свидетелем кражи крупной суммы денег из автомобиля, припаркованного на улице, и отнял у вора похищенное. Украденные средства в размере 46 млн рублей передали владельцу. Позже полицейские задержали 32-летнего подозреваемого.

Также сообщалось, что житель города Искитима в Новосибирской области украл из магазина 38 плиток шоколада. Мужчину засняли камеры видеонаблюдения. По информации канала, продавщицы попытались остановить вора, однако им это не удалось.

Сумма ущерба составила 3,4 тысячи рублей. Подозреваемого удалось задержать, в отношении него завели уголовное дело по статье о грабеже. Ранее россиянин уже был судим за кражу.