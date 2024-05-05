Любовь к шоколаду может стоить сладкоежке из Новосибирской области свободы Жителя Новосибирской области задержали за кражу из магазина 38 плиток шоколада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Искитима в Новосибирской области украл из магазина 38 плиток шоколада, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Мужчину засняли камеры видеонаблюдения. По информации канала, продавщицы попытались остановить вора, однако им это не удалось.

Наворованное мужчина спрятал в куртку. Сумма ущерба составила 3,4 тысячи рублей. Подозреваемого удалось задержать, в отношении него завели уголовное дело по статье о грабеже. Ранее россиянин уже был судим за кражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина стал свидетелем кражи крупной суммы денег из автомобиля, припаркованного на улице, и отнял у вора похищенное. Украденные средства в размере 46 млн рублей передали владельцу. Позже полицейские задержали 32-летнего подозреваемого.

До этого двое спортсменов предотвратили грабеж в Севастополе. Команда клуба, где тренируются и преподают спортсмены, опубликовала видео с моментом, когда Михаил Германович и Зограб Оганян догнали мужчину, выхватившего сумку у пенсионерки. Они нанесли ему несколько ударов, отняли сумку, вызвали полицию и удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников полиции.