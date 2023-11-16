Спортсмены в Севастополе задержали грабителя и попали на видео В Севастополе спортсмены поймали вора, который украл сумку у пенсионерки

Фото: vk.com/club170880473

Михаил Германович и Зограб Оганян

В Севастополе 7 ноября двое спортсменов предотвратили грабеж, сообщает пресс-служба местного клуба Alliance. Команда клуба, где тренируются и преподают спортсмены, опубликовала видео с моментом, когда Михаил Германович и Зограб Оганян догнали мужчину, выхватившего сумку у пенсионерки. Они нанесли ему несколько ударов, отняли сумку, вызвали полицию и удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников МВД.

Поздним вечером грабитель сорвал с плеча пенсионерки сумку на остановке и принялся бежать. Ребята, находясь неподалеку от места происшествия, услышали крики помощи от женщины. Михаил первым мгновенно бросился в погоню, за ним устремился Зограб. Грабителя догнали, вызвали патруль и успешно передали сотрудникам полиции, — сообщили в клубе.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», женщина в тот вечер отмечала день рождения. Со слов спортсменов, при задержании мужчина начал оправдываться, будто его попросили украсть сумку. В месте, где было совершено преступление, спортсмены оказались случайно. Они возвращались с тренировки.

Ранее в подмосковном Щелково 72-летний пенсионер задержал грабителя, который вырвал из рук младшеклассника смартфон. Он повалил 35-летнего мужчину на асфальт, а после удерживал до приезда полиции. Позже за этот поступок местные власти наградили пенсионера сертификатом на покупку отечественного автомобиля, а в УМВД подарили ему телевизор. Также мужчину пригласили для чествования на одно из заседаний Госдумы.