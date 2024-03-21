В Москве мужчина отнял у вора сумку с 46 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина стал свидетелем кражи крупной суммы денег из автомобиля, припаркованного на улице, и отнял у вора похищенное, передает пресс-служба УМВД столицы. Украденные средства в размере 46 млн рублей передали владельцу. Позже полицейские задержали 32-летнего подозреваемого.

Мужчина разбил стекло двери автомобиля Kia, припаркованного на Малой Пироговской улице, похитил из салона сумку с деньгами и направился к своей машине. Проходивший мимо гражданин, который стал свидетелем преступления, остановил похитителя, вступил с ним в противоборство и отобрал похищенное. Злоумышленник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении, а мужчина обратился в полицию и передал им сумку, в которой находились 46 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее двое спортсменов предотвратили грабеж в Севастополе. Команда клуба, где тренируются и преподают спортсмены, опубликовала видео с моментом, когда Михаил Германович и Зограб Оганян догнали мужчину, выхватившего сумку у пенсионерки. Они нанесли ему несколько ударов, отняли сумку, вызвали полицию и удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников полиции.